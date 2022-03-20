Розстріляли з танка впритул: у Луганській області загинули 56 людей

Розстріляли з танка впритул: у Луганській області загинули 56 людей

Дістатись до місця трагедії неможливо.

Російські окупаційні війська обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній, загинули 56 осіб.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку - 56 людей - загинули на місці", - повідомив він.

За його інформацією, 15 людей, які залишились живими, російські окупанти вивезли до тимчасово окупованого Сватового до обласного геріатричного інтернату.

На сьогодні дістатись до місця трагедії неможливо.

Нагадаємо, збройні сили РФ, у черговий раз порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, піддали бомбардуванню житлові квартали міста Маріуполя. В одному з пошкоджених обстрілами будинку загинула молода дівчина зі своїм батьком та бабусею.

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