З Путіним нема про що домовлятися - німецький політик

З Путіним нема про що домовлятися - німецький політик

У Німеччині оцінили необхідність переговорів з російським президентом щодо припинення війни в Україні.

Експерт Християнського-демократичного союзу (ХДС) з питань зовнішньої політики та голова комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами ФРН Родеріх Кізеветтер вважає, що переговори між Україною та Росією не мають сенсу.

Про це пише видання DW.

"З Путіним нема про що домовлятися. Путін хоче, аби Україна розвалилася. Єдиний варіант, якого ми маємо досягти, аби Росія вивела війська з України. Переговори не призведуть до розв'язання проблеми. Нейтралітет (України. - ред) або схожий результат навряд чи означатимуть довгостроковий мир. З Путіним миру більше не буде", - заявив Кізеветтер.

Крім того, нав'язаний нейтралітет не має нічого спільного з демократією, додав німецький політик.

Раніше британська розвідка повідомила, що президент РФ Володимир Путін, який розв'язав варварську війну в Україні, вбиваючи мирних людей, ізольований в інформаційній бульбашці, створеній ним самим, куди проникає дуже мало сторонньої інформації, особливо будь-якої, яка може протирічити його думкам.

Читайте також: