С Путиным не о чем договариваться – немецкий политик

С Путиным не о чем договариваться – немецкий политик

В Германии оценили необходимость переговоров с российским президентом о прекращении войны в Украине.

Эксперт Христианского-демократического союза (ХДС) по внешней политике и глава комитета Бундестага по контролю за спецслужбами ФРГ Родерих Кизеветтер считает, что переговоры между Украиной и Россией не имеют смысла.

Об этом пишет издание DW.

"С Путиным не о чем договариваться. Путин хочет, чтобы Украина развалилась. Единственный вариант, которого мы должны достичь, чтобы Россия вывела войска из Украины. Переговоры не приведут к решению проблемы. Нейтралитет (Украины. – ред) или подобный результат вряд ли. будут ли означать долгосрочный мир. С Путиным мира больше не будет ", — заявил Кизеветтер.

Кроме того, навязанный нейтралитет не имеет ничего общего с демократией, добавил германский политик.

Ранее британская разведка сообщила, что президент РФ Владимир Путин, развязавший варварскую войну в Украине, убивая мирных людей, изолирован в информационном пузыре, созданном им самим, куда проникает очень мало посторонней информации, особенно любой, которая может противоречить его мнениям. .

Читайте также: