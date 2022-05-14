У Києві підготували план оборони на випадок повторного наступу окупантів

Військове керівництво Києва розробило план оборони столиці на випадок повторного російського наступу. Були враховані всі помилки, допущені під час першого наступу.

Станом на сьогодні безпосередньої загрози Києву немає.

Про це в ефірі марафону UAРазом повідомив начальник штабу Київської військової адміністрації Сергій Корнійчук, передає "Суспільне".

"Враховуючи, що столиця – це великий політичний та економічний центр, Київ завжди буде однією з головних стратегічних цілей противника. Враховуючи це, ми готуємося до найгіршого сценарію – це повторний наступ", – сказав Корнійчук.

Він зазначив, що у новому плані оборони Києва були враховані усі помилки допущені під час першого наступу на початку війни. Завдання з підготовки до оборони тепер ставитимуть як військовим, так і цивільним.

Нагадаємо, що у Києві та області змінюється час комендантської години. Від неділі, 15 травня, у регіоні комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше. Тепер вона триватиме від 23:00 до 5:00.

Перший заступник голови Київської держадміністрації Микола Поворозник заявив, що дітям не рекомендується повертатись до столиці. Водночас тим, хто вирішив повернутися, варто враховувати, що столиця живе з обмеженнями.

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