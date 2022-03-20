У Києві уламок снаряду потрапив в житловий будинок (фото)

У Києві уламок снаряду потрапив в житловий будинок (фото)

Загорілися також два автомобілі.

У неділю, 20 березня, у Києві уламок снаряду потрапив в житловий будинок: виникла пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Пожежа сталася у житловому будинку Святошинського району столиці. Зазначається, що що внаслідок потрапляння уламків снаряду сталось загоряння на балконі четвертого поверху 10-поверхового житлового будинку та двох приватних автомобілів.

"О 14:24 загоряння локалізовано та о 14:41 - ліквідовано. На місці задіяно 7 од. пожежної техніки та 25 чол. особового складу", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники евакуюють мешканців будинку. Наразі врятовано шість осіб. Інформація щодо постраждалих уточнюється, наголосили у ДСНС.

Як повідомлялося, у Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі чотири дитини. Зазначається, що загалом у Києві від початку вторгнення російські війська пошкодили 36 житлових будинків, п'ять приватних садиб, шість шкіл, чотири дитячі садочки, а в 57 будинках пошкоджені фасади, балкони та вікна.

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