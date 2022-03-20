"Фронт практично завмер": Арестович розповів про ситуацію на 25 добу війни 

Сторони ведуть тактичні дії.

На 25 добу війни Росії проти України фронт практично завмер: ведуться тактичні дії.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у своєму відеозверненні 20 березня.

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"У сторін і нашої, і російської не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і наносять один по одному удари. Але ми наносимо ці удари краще", - наголосив Арестович.

Зазначається, що наразі практично немає повітряних ударів по українських містам, а російська авіація майже не діє.

"Повітряна сила навіть опублікували звіт, згідно з яким вони знищили лише три вертольоти за добу. А їм хотілося б більше. Я їх так розумію добре", - зауважив радник голови Офісу президента.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що Росія планує здійснити ще один етап наступу на Україну і намагається зібрати для цього живу силу зі всієї своєї території.

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