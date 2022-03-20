Загроза введення білоруських військ до України: що відомо про можливий напад Лукашенка (фото)

Лукашенко хоче прийти на підмогу "старшому братові", але білоруські військові бунтують.

Росія розпочала повномасштабну війну проти України рано-вранці 24 лютого. Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - російські окупанти, за підтримки Білорусі, на чолі з Путіним почали завдавати ракетних обстрілів по кількох військових об'єктах у Києві, Харкові та Дніпрі.

Нині загарбники гатять по житлових районах українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Значна частина нападів здійснюється з території Білорусі.

Сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко ніколи не приховував своєї ностальгії за радянською епохою, неодноразово погрожував Україні війною, відкрито підтримує Путіна, а на останній зустрічі зі "старшим братом" заявив, що, мовляв, "Україна готувала напад на Білорусь та Росію" і навіть обіцяв показати якусь мапу. Та це були лише слова, бо зрештою він так нічого і не продемонстрував.

Однак, реальна загроза можливого нападу з боку наших північних сусідів зберігається і останніми днями ситуація почала загострюватися. Так, увечері 19 березня підтвердилася інформація, що російські війська підходять до білоруського кордону і начебто спробують перейти кордон з Україною. Наразі, на щастя, цього не сталося.

Водночас сигналом, що, ймовірно, Білорусь готується до війни може бути те, що за день до нападу, 23 лютого, Росія евакуювала своїх дипломатів з України, аналогічно вчинила напередодні, 19 березня, і Білорусь.

Тож, яка нині ситуація на українських напрямках і чи наважиться Білорусь відкрито напасти на Україну вслід за Путіним, з'ясовував ТСН.ua.

Яка ситуація на українських напрямках і що каже українська влада

Не секрет, що спільником Путіна у війні проти України є Лукашенко, який перетворив Білорусь на плацдарм для агресивної війни РФ проти України. Так, Білорусь надає загарбникам, які втрачають боєздатність, паливно-мастильні матеріали, залізничну інфраструктуру, аеродромну мережу.

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Натомість, якщо раніше в українських силових структурах заявляли про відсутність інформації щодо переходу кордону білоруськими військами, то нині, як повідомляє УП з посиланням на дані розвідки, є очікування, що протягом найближчих днів Білорусь вступить у війну з Україною на боці Росії.

Зокрема, 20 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що вже зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Напасти Білорусь може на волиснькому напрямку, де сили оборони України вже підготувалися для гідної відсічі.

"Сили оборони нашої держави готові до відсічі. Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка", - заявили в Генштабі.

Своєю чергою, радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону зазначив, що нині важко сказати, яке рішення ухвалить Лукашенко під тиском Путіна:

"Поки в принципі все показує на те, що теоретично ми бачимо тільки переважно російські війська. Але, яку роль будуть відігравати білоруси, що вони мають робити, поки що говорити складно".

Крім того, в одному з останніх телеефірів Денисенко висловлював сумнів, що білоруська війська все ж наважаться зайти на територію України.

А от секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що "Лукашенко в руках у Путіна", який його шантажує. Лукашенко ж, за словами Данілова, "як може маневрує в цьому питанні".

Секретар РНБО ж закликає білоруських військових не брати участі у війні проти України, якщо вони не хочуть повернутися додому вантажем 200: "Якщо хтось із білоруських солдат має бажання бути грузом 200, то ми дуже швидко все це оформимо".

Лукашенко стягує війська і оголосив призов військових запасу

Як йдеться в повідомленні проєкту MotolkoHelp, 20 березня поблизу понтонного мосту через Прип’ять (неподалік Петрикова Гомельської області) помічені танки Т-72 та інженерна машина. Уся техніка рухається в напрямку Мазиря (Гомельська область), що межує з Україною.

13:30 (Minsk time)

T-72 tanks and an engineering vehicle were spotted near the pontoon bridge across Prypiat (not far from Petrykau, Gomel region).

All the vehicles are moving towards Mazyr (Gomel region). pic.twitter.com/vAAvioMOZx — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 20, 2022

Також днями у Білорусі на залізничній станції Озерище біля Мінська помітили потяг з військовою технікою: БМП-2, БМР-1К (призначена для розвідки на полі бою), броньованою розвідувальною машиною Кайман та БМП-1КШ.

А на трасі з Мінська в напрямку Гомеля помітили вантажівки, кожна з яких везла по дві ракети для російських комплексів Іскандер. Також у Гомелі потягом перевозили російські РСЗВ Град та артилерійську установку калібру 120 мм Нона-К у напрямку станції Гомель-Північний.

16:05 (Minsk time)

Trucks with missiles for “Iskander” systems were spotted near Gomel, moving along the M5 highway. Each of seven trucks carries two shells. pic.twitter.com/twcPAoqE17 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022

A train with military equipment was seen in Gomel, moving towards the railway station “Gomel-North”.

It is known that “Grad” MLRS, KamAZ trucks equipped with KMU-10K cranes, and a 120-mm artillery gun 2B16 “Nona-K” are transported on the platforms. pic.twitter.com/StyXhDBSAA — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022

Також у Гомельській області помітили на шосе дві фури з ракетами для російської ЗРК С-400.

Two vehicles with “V” marks were seen this morning (15.03) near Petrykau (Gomel region), moving along the M-10 highway.

A loader and a cargo vehicle with missiles for the S-400 missile system were moving towards Kalinkavichy. pic.twitter.com/6UKnciDcIK — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022

А у Петрикові через річку Прип’ять будують понтонну переправу, через яку можна буде потрапити до Лельчицького району, що межує з Україною.

Крім того, оскільки росіяни зазнають чималих невдач в Україні, аби хоч якось заповнити втрати, окупанти перекинули до Білорусі окремі військові підрозділи з Далекого Сходу. У Генеральному штабі ЗСУ кажуть, що йдеться про окремі підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський).

Натомість за кілька тижнів у Білорусі розпочнеться традиційний регулярний призов. Окрім того, 24 лютого, коли РФ повномасштабно вторглася в Україну, Лукашенко оголосив призов на службу офіцерів запасу. За указом білоруського диктатора, буде призвано 150 чоловіків віком до 27 років, які пройшли навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах або факультетах, які мають військове звання офіцера та зараховані до запасу.

Водночас білоруський опозиціонер Францишик Вячорка переконує, що у Білорусі матері солдатів дуже активно закликають своїх синів не брати участі у війні. А їхнього повстання, як каже Вячорка, дуже боїться Лукашенко.

"Чи треба Лукашенку цей призов? Він (призов. - Ред.) не потрібен. Зараз Лукашенко дуже боїться мам цих солдатів, зараз з'явився такий "Союз матерів", які борються проти втягнення Білорусі в цю війну", - сказав опозиціонер в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Що кажуть самі білоруські військові

Формально армія Білорусі налічує до 45 тисяч військових. Але, яка частина з них є готовою до бойових дій, викликає питання.

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Як розповів білоруський опозиціонер Францишик Вячорка, який перебуває у вигнанні, наразі на кордоні розташовано близько 5 тактичних бригад. Водночас, за його словами, говорити про те, що відбувається загальна мобілізація або підготовка до наступу на Україну, не правильно, бо це не правда.

"Ви вже бачили минулого тижня було декілька демаршів з боку білоруських ЗС. Ми також контактуємо з багатьма офіцерами, які перетнули кордон з ЄС, бо відмовилися виконувати накази. Коли військо могло і хотіло би брати участь у провокації проти України, це відбулося би два тижні тому. Зараз Путін тисне, щоб білоруські війська приєдналися. Разом з тим, змусити буде дуже складно, бо настрій не воювати. Білорусь це не Росія - не можна знати жодної адекватної людини, чиновника, політика, які б підтримували цю війну, і хотіли б, щоб Білорусь брала в цьому участь. Можливо, окрім Лукашенка. Але ще раз наголошу - адекватного", - сказав радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Францишик Вячорка в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Так, білоруські військові, які бачать відсіч військових ЗСУ, вже бунтують проти війни з Україною. Не хочуть брати участь у звірствах військові, зокрема, й офіцери в окремих частинах, які дислокуються в Бресті. Також все частіше офіцери МВС почали виїжджати з Білорусі із сім'ями.

Як йдеться на одному з опозиційних сайтів Білорусі, більшість рядового складу збройних сил РБ "не бере участі у наземних бойових діях проти України". Згідно з повідомленням, високопоставлені офіцери повідомляють Генштабу, якщо білоруські війська увійдуть до України, "життя офіцерів будуть у великій небезпеці, тому що солдати ополчаться проти них".

Водночас, щоб придушити протести в армії, за даними Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки, командування почало призначати російських офіцерів на керівні посади.

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