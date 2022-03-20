"Херсон - це Україна": у місті люди не здаються і мітингують проти окупантів

У Херсоні тривають акції протесту проти російського агресора.
Сьогодні, 20 березня, у Херсоні та населених пунктах області люди знову вийшли на мирні мітинги проти окупації російськими військовими.
Зокрема, у Херсоні на мирний мітинг зібралось кілька тисяч містян. Вони скандують "Домой, пока живой!", "Херсон - це Україна!"
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка. Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.
А у Херсоні окупанти зняли український прапор з будівлі міської адміністрації та оголосили про створення "Комітету порятунку за мир і порядок". До складу організації входять проросійські політики та колаборанти.
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