"Херсон — это Украина": в городе люди не сдаются и митингуют против оккупантов

В Херсоне проходят акции протеста против российского агрессора.
Сегодня, 20 марта, в Херсоне и населенных пунктах области люди снова вышли на мирные митинги против оккупации российскими военными.
В частности, в Херсоне на мирный митинг собралось несколько тысяч жителей города. Они скандируют "Домой, пока живой!", "Херсон – это Украина!"
Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты терроризируют местное население. Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка. Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.
А в Херсоне оккупанты сняли украинский флаг со здания городской администрации и объявили о создании "Комитета спасения за мир и порядок". В состав организации входят пророссийские политики и коллаборанты.
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