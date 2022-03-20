"Херсон — это Украина": в городе люди не сдаются и митингуют против оккупантов

"Херсон — это Украина": в городе люди не сдаются и митингуют против оккупантов

В Херсоне проходят акции протеста против российского агрессора.

Сегодня, 20 марта, в Херсоне и населенных пунктах области люди снова вышли на мирные митинги против оккупации российскими военными.

В частности, в Херсоне на мирный митинг собралось несколько тысяч жителей города. Они скандируют "Домой, пока живой!", "Херсон – это Украина!"

Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты терроризируют местное население. Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка. Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

А в Херсоне оккупанты сняли украинский флаг со здания городской администрации и объявили о создании "Комитета спасения за мир и порядок". В состав организации входят пророссийские политики и коллаборанты.

Читайте также: