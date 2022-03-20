Криптофонд собрал уже более 60 миллионов долларов в поддержку ВСУ

В Минцифре поблагодарили неравнодушных за поддержку Украины.
Криптофонд Украины уже собрал более 60 миллионов долларов на нужды ВСУ.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
"В первые дни войны крипта помогла покрыть неотложные потребности Вооруженных сил Украины. Более 34 миллионов криптодонатов было потрачено на покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций. Напоминаем, что все официальные криптокошельки министерства мы собрали на сайте. Помочь могут люди со всего мира", — говорится в сообщении.
Также в Минцифре поблагодарили неравнодушных за поддержку Украины.
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