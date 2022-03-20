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Криптофонд собрал уже более 60 миллионов долларов в поддержку ВСУ

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Криптофонд собрал уже более 60 миллионов долларов в поддержку ВСУ

УНИАН

В Минцифре поблагодарили неравнодушных за поддержку Украины.

Криптофонд Украины уже собрал более 60 миллионов долларов на нужды ВСУ.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

"В первые дни войны крипта помогла покрыть неотложные потребности Вооруженных сил Украины. Более 34 миллионов криптодонатов было потрачено на покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций. Напоминаем, что все официальные криптокошельки министерства мы собрали на сайте. Помочь могут люди со всего мира", — говорится в сообщении.

Также в Минцифре поблагодарили неравнодушных за поддержку Украины.

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