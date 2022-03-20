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Криптофонд зібрав уже понад 60 мільйонів доларів на підтримку ЗСУ

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Криптофонд зібрав уже понад 60 мільйонів доларів на підтримку ЗСУ

УНІАН

У Мінцифри подякували небайдужим за підтримку України. 

Криптофонд України вже зібрав понад 60 мільйонів доларів на потреби ЗСУ. 

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. 

"У перші дні війни крипта допомогла покрити нагальні потреби Збройних сил України. Понад 34 мільйони криптодонатів було витрачено на купівлю бронежилетів, тепловізійної оптики, медичних засобів, сухпайків, касок та рацій. Нагадуємо, що всі офіційні криптогаманці міністерства ми зібрали на сайті. Донатити криптоактиви можуть люди з усього світу", - йдеться у повідомленні. 

Також у Мінцифри подякували небайдужим за підтримку України. 

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