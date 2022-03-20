Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

До Житомира прибула друга партія систем супутникового інтернету Starlink

Дата публікації
Перегляди
6174
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До Житомира прибула друга партія систем супутникового інтернету Starlink

Житомирська міська рада

Перша система Starlink прибула до Житомира 11 березня.

До Житомира прибула друга партія систем супутникового інтернету від Ілона Маска Starlink.

Про це у Фейсбуці повідомила Житомирська міська рада.

Мер Житомира подякував за супутниковий інтернет Ілону Маску та нагадав про вклад в розвиток космонавтики та ракетобудування Сергія Корольова, який був уродженцем Житомирщини.

"Вже вдруге Житомир отримує обладнання Starlink. Дякуємо Мінцифрі та особиста подяка Ілону Маску! Житомир у свій час вже допоміг у розвитку космічних технологій: ім’я нашого уродженця Сергія Павловича Корольова говорить саме за себе. А тепер Ви допомагаєте Житомиру", - йдеться у повідомленні.

© Житомирська міська рада
Житомирська міська рада

Нагадаємо, перша система Starlink прибула до Житомира 11 березня. Крім того, вчора, 19 березня друга партія систем супутникового зв'язку прибула і на Полтавщину.

Читайте також:

Наступна публікація