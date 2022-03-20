До Житомира прибула друга партія систем супутникового інтернету Starlink

Перша система Starlink прибула до Житомира 11 березня.

До Житомира прибула друга партія систем супутникового інтернету від Ілона Маска Starlink.

Про це у Фейсбуці повідомила Житомирська міська рада.

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Мер Житомира подякував за супутниковий інтернет Ілону Маску та нагадав про вклад в розвиток космонавтики та ракетобудування Сергія Корольова, який був уродженцем Житомирщини.

"Вже вдруге Житомир отримує обладнання Starlink. Дякуємо Мінцифрі та особиста подяка Ілону Маску! Житомир у свій час вже допоміг у розвитку космічних технологій: ім’я нашого уродженця Сергія Павловича Корольова говорить саме за себе. А тепер Ви допомагаєте Житомиру", - йдеться у повідомленні.

Житомирська міська рада

Нагадаємо, перша система Starlink прибула до Житомира 11 березня. Крім того, вчора, 19 березня друга партія систем супутникового зв'язку прибула і на Полтавщину.

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