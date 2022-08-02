У Києві жінка розповсюджувала дитячу порнографію у Telegram.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні, 2 серпня, під час реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції спільно з працівниками Департаменту кіберполіції затримали жінку, яка розповсюджувала відео порнографічного характеру за участю дітей. Зловмисницею виявилась киянка, 1982 року народження, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась", - йдеться у повідомленні поліції.

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Заступник начальника відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Василь Зарубенко розповів, що під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що киянка опублікувала в Інтернеті оголошення про закритий телеграм-канал, де розміщені відео порнографічного характеру.

"Встановлено, що аби отримати доступ користувачі мали скинути їй на банківську картку гроші у сумі 600 гривень. Ми провели санкціонований обшук за місцем мешкання зловмисниці. З помешкання жінки вилучили гроші, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та комп’ютерну техніку, на якій містилась інформація порнографічного характеру за участю дітей. Речові докази направили на проведення відповідних експертиз", - розповів Зарубенко.

Фігурантці повідомлено про підозру. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Києвом затримано чоловіка, який зберігав понад 100 тисяч файлів з дитячим порно.

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