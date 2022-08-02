Чтобы получить доступ к закрытому каналу, пользователи должны были сбросить подозреваемой на банковскую карту 600 гривен.

В Киеве женщина распространяла детскую порнографию в Telegram.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, 2 августа, во время реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции совместно с работниками Департамента киберполиции задержали женщину, которая распространяла видео порнографического характера с участием детей. Злоумышленницей оказалась киевлянка, 1982 года рождения, которая ранее привлекала к уголовной", – говорится в сообщении полиции.

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Заместитель начальника отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Василий Зарубенко рассказал, что в ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что киевлянка опубликовала в Интернете объявление о закрытом телеграмм-канале, где размещены видео порнографического характера.

"Установлено, чтобы получить доступ пользователи должны были сбросить ей на банковскую карту деньги в сумме 600 гривен. Мы провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленницы. Из дома женщины изъяли деньги, мобильные телефоны, флеш-накопители и компьютерную технику, на которой находилась информация порнографического характера с участием детей. Вещественные доказательства направили на проведение соответствующих экспертиз", – рассказал Зарубенко.

Фигурантке доложено о подозрении. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, под Киевом задержан мужчина, который хранил более 100 тысяч файлов с детским порно.

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