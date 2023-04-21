У Криму зростає напруженість через російську мобілізацію

На тимчасово анексованому півострові продовжує зростати напруженість через російську мобілізаційну кампанію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними Центру, значно збільшилася кількість осіб, які виїжджають на територію Росії залізничним транспортом. Крім того, у Криму активно продають нерухомість та скасовують бронювання у готелях на літній відпочинок.

"На тимчасово окупованому півострові Крим зростає невдоволення населення через проведення представниками окупаційних адміністрацій активної мобілізаційної кампанії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість населення півострова, що виражає скептичне ставлення до ходу та результатів так званої "спеціальної військової операції" збільшується.

Відтак, окупанти посилили «боротьбу з екстремізмом» на окупованому півострові.

Раніше головний розвідник України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть зайти в Крим до кінця весни, якщо для цього складуться всі умови. Деякі військові експерти кажуть, що Крим дуже вразливий для оборони.

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