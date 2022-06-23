У Миколаєві лунають потужні вибухи - мер міста

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті.

Про це він написав у своєму офіційному телеграм-каналі.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними!", - написа він.

Варто зазначити, що вдень 22 червня росіяни знову обстріляли сімома ракетами Миколаїв. Ворожі цілі влучили у приватні підприємства, житлові будинки та школу. Також спалахнуло підприємство, де зберігалась соняшникова олія. Є поранені.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 120-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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