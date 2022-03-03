У Миколаєві відбито 2 ворожих атаки, загинуло 40 людей - мер міста 

Ситуація у місті - під контролем.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів британській The Telegraph про те, що Миколаїв відбив уже 2 атаки російських військ. У цьому допомагають не лише регулярні війська, а й місцеві жителі, що риють окопи. Два головні мости Миколаєва заміновані.

Повідомлення про це розміщено у ТГ-каналі міського голови.

“Я залишусь тут, зі своїми людьми, до кінця. Капітан завжди йде з корабля останнім”, – каже Сенкевич.

Наразі, з його слів, у місті загинуло близько 40 людей.

Раніше стало відомо, що до Вознесенську зайшли приблизно 130 людей особового складу та 30 одиниць техніки РФ — танки, бойові машини піхоти тощо.