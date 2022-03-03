Армія РФ не припиняє обстрілювати Харківську область: за минулу добу - сім бомбардувань

Армія РФ не припиняє обстрілювати Харківську область: за минулу добу - сім бомбардувань

Кількість жертв наразі уточнюється.

Російська армія продовжує атакувати Харківську область та гатити по мирних мешканцях: лише протягом 2 березня відбулося сім бомбардувань.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Авіабомби влучали на території Кулинічівської громади, Чугуївського району, Ізюмського, Білгородського напрямку Харкова.

"Ми повністю тримаємо оборону міста Харкова! Наші військові стоять на своїх позиціях, які постійно укріплюють", - наголосив керівник регіону.

За його словами, кількість жертв серед цивільних наразі встановлюють.

Потягом минулої доби було евакуйовано 22 тисячі мешканців.

"Активно до міста Харкова прибуває гуманітарна допомога. Вчора прийшло близько сім вагонів, а також 19 фур, які зараз розвантажуємо", - розповів Олег Синєгубов.