Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Армія РФ не припиняє обстрілювати Харківську область: за минулу добу - сім бомбардувань

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Армія РФ не припиняє обстрілювати Харківську область: за минулу добу - сім бомбардувань

Кількість жертв наразі уточнюється.

Російська армія продовжує атакувати Харківську область та гатити по мирних мешканцях: лише протягом 2 березня відбулося сім бомбардувань.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.  

Авіабомби влучали на території Кулинічівської громади, Чугуївського району, Ізюмського, Білгородського напрямку Харкова.

"Ми повністю тримаємо оборону міста Харкова! Наші військові стоять на своїх позиціях, які постійно укріплюють", - наголосив керівник регіону.

За його словами, кількість жертв серед цивільних наразі встановлюють.

Потягом минулої доби було евакуйовано 22 тисячі мешканців. 

"Активно до міста Харкова прибуває гуманітарна допомога. Вчора прийшло близько сім вагонів, а також 19 фур, які зараз розвантажуємо", - розповів Олег Синєгубов.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація