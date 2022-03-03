В Николаеве отбиты 2 вражеских атаки, погибли 40 человек — мэр города

В Николаеве отбиты 2 вражеских атаки, погибли 40 человек — мэр города

Ситуация в городе – под контролем.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал британской The Telegraph о том, что Николаев отразил уже 2 атаки российских войск. В этом помогают не только регулярные войска, но и местные жители, роющие окопы. Два главных моста Николаева заминированы.

Уведомление об этом размещено в ТГ-канале городского головы.

"Я останусь здесь, со своими людьми, до конца. Капитан всегда уходит с корабля последним", – говорит Сенкевич.

По его словам, в городе погибли около 40 человек.

Ранее стало известно, что в Вознесенск зашли около 130 человек личного состава и 30 единиц техники РФ — танки, боевые машины пехоты и т.д.