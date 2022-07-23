В окупованій Кирилівці вночі пролунали вибухи

У тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області, куди російські загарбники звозили техніку, вночі лунали вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні вночі неспокійно в Кирилівці: о 3:00 і о 5:00 чутно вибухи. Узбережжя Азовського моря, яке минулого року гостинно приймало понад 5 мільйонів туристів, в цьому році окуповане рашистами", - зазначив він.

За словами мера, після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району, окупанти почали звозити свою військову техніку, зокрема, до Кирилівки.

Наразі офіційного коментаря від ЗСУ немає.

Нагадаємо, зранку, 23 липня, окупанти запустили шість ракет по Миколаєву.

Читайте також: