В окупованій Кирилівці вночі пролунали вибухи

Окупанти почали звозити свою військову техніку, зокрема, до Кирилівки.
У тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області, куди російські загарбники звозили техніку, вночі лунали вибухи.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні вночі неспокійно в Кирилівці: о 3:00 і о 5:00 чутно вибухи. Узбережжя Азовського моря, яке минулого року гостинно приймало понад 5 мільйонів туристів, в цьому році окуповане рашистами", - зазначив він.
За словами мера, після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району, окупанти почали звозити свою військову техніку, зокрема, до Кирилівки.
Наразі офіційного коментаря від ЗСУ немає.
Нагадаємо, зранку, 23 липня, окупанти запустили шість ракет по Миколаєву.
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