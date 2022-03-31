У порожній столиці почали проводити екскурсії, щоб місто не сумувало за людьми

У порожній столиці почали проводити екскурсії, щоб місто не сумувало за людьми

Під час повітряної тривоги, ховають в найближчі укриття.

Українська столиця, попри постійні звуки обстрілів, живе та захищає найдорожче. Одні роблять усе, аби вберегти вітражі столичного фунікулера - це дуже популярне місце серед містян та туристів. Інші - вже почали водити екскурсії порожньою столицею.

Про це йдеться в ТСН.

На майже геть порожніх столичних вулицях компанія "туристів" виглядає – як дивина. Ще дивніше – чути обривки їхньої розмови. Професійний екскурсовод пані Наталя всіх бажаючих столицею водить – вже тиждень.

«Я зрозуміла, що неможна залишати місто без людей», - каже екскурсовод.

Першими її слухачами у воєнному Києві були Олег та Люба. Вони познайомилися просто вулиці, під час прогулянки у центрі столиці. Пара не виїхала з Києва – принципово. «Ми вже виїжджали у 14 році із Сімферополя, ми з Криму. І для нас це важливе було питання. Думаємо – вони і тут нас дістали? Ну, звідси ми вже нікуди не дінемося», - каже учасниця екскурсії.

Наталя навмисно не будує конкретних маршрутів, орієнтується на настрій та побажання слухачів. Вартість - також специфічну. «Я просто попросила, якщо хтось хоче віддячити – будь ласка, на ЗСУ», - каже екскурсовод.

Сьогодні у Наталі вже десять слухачів. З усіх сил намагається убезпечити свої екскурсії. Але у Києві, що воює це – непросто. Ось чергова сирена заскочила групу біля Володимирського собору, тож екскурсанти перечікують тривогу у храмі. Щойно сирена замовкає, вирушають далі. Пан Андрій на вибухи, які чутно щохвилини, майже – не реагує, каже, що вже звик.

Кияни роблять усе, аби вберегти вітражі столичного фунікулера

Андрій розповідає, він вивіз родину у перші тижні війни, а сам лишився, аби боронити своє місто.

Наталя веде групу повз червоний корпус університету з чорними елементами декору. Пояснює – фасад саме такий, бо це – кольори ордена святого князя Володимира. «Коли до Києва приїжджали нечисленні туристи з РФ, їх завжди лякала кольорова гама нашого університету, бо вони вважали, що це споріднено з «Правим сектором». Ну, ми не приховуємо, шо це так і є», - сміється екскурсовод.

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