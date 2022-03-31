В пустой столице начали проводить экскурсии, чтобы город не скучал по людям

В пустой столице начали проводить экскурсии, чтобы город не скучал по людям

Во время воздушной тревоги, прячутся в ближайшие укрытия.

Украинская столица, несмотря на постоянные звуки обстрелов, живет и защищает то, что дороже всего. Одни делают все, чтобы уберечь витражи столичного фуникулера – это очень популярное место среди горожан и туристов. Другие уже начали водить экскурсии по пустой столице.

Об этом говорится в ТСН.

На почти пустых столичных улицах компания "туристов" выглядит как странность. Еще удивительнее – слышны обрывки их разговора. Профессиональный экскурсовод Наталья всех желающих столицей водит – уже неделю.

«Я поняла, что нельзя оставить город без людей», – говорит экскурсовод.

Первыми ее слушателями в военном Киеве были Олег и Люба. Они познакомились прямо на улице, во время прогулки в центре столицы. Пара не уехала из Киева – принципиально. «Мы уже уезжали в 14 году из Симферополя, мы из Крыма. И для нас этот важный был вопрос. Думаем – они и здесь нас достали? Ну, отсюда мы уже никуда не денемся», – говорит участница экскурсии.

Наталья намеренно не строит конкретные маршруты, ориентируется на настроение и пожелания слушателей. Стоимость – также специфическую. «Я просто попросила, если кто хочет отблагодарить – пожалуйста, на ВСУ», — говорит экскурсовод.

Сегодня у Натальи уже десять слушателей. Изо всех сил пытается обезопасить свои экскурсии. Но в Киеве, что воюет это – непросто. Вот очередная сирена заскочила группу возле Владимирского собора, так что экскурсанты пережидают тревогу в храме. Как только сирена умолкает, отправляются дальше. Господин Андрей на звуки, которые слышны ежеминутно, почти не реагирует, говорит, что уже привык.

Киевляне делают все, чтобы уберечь витражи столичного фуникулера

Андрей рассказывает, что он вывез семью в первые недели войны, а сам остался, чтобы защищать свой город.

Наталья ведет группу мимо красного корпуса университета с черными элементами декора. Объясняет фасад именно такой, потому что это цвета ордена святого князя Владимира. «Когда в Киев приезжали немногочисленные туристы из РФ, их всегда пугала цветовая гамма нашего университета, потому что они считали, что это сродни «Правому сектору». Ну, мы не скрываем, что это так и есть», – смеется экскурсовод.

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