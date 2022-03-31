В пустой столице начали проводить экскурсии, чтобы город не скучал по людям

Во время воздушной тревоги, прячутся в ближайшие укрытия.
Украинская столица, несмотря на постоянные звуки обстрелов, живет и защищает то, что дороже всего. Одни делают все, чтобы уберечь витражи столичного фуникулера – это очень популярное место среди горожан и туристов. Другие уже начали водить экскурсии по пустой столице.
Об этом говорится в ТСН.
На почти пустых столичных улицах компания "туристов" выглядит как странность. Еще удивительнее – слышны обрывки их разговора. Профессиональный экскурсовод Наталья всех желающих столицей водит – уже неделю.
«Я поняла, что нельзя оставить город без людей», – говорит экскурсовод.
Первыми ее слушателями в военном Киеве были Олег и Люба. Они познакомились прямо на улице, во время прогулки в центре столицы. Пара не уехала из Киева – принципиально. «Мы уже уезжали в 14 году из Симферополя, мы из Крыма. И для нас этот важный был вопрос. Думаем – они и здесь нас достали? Ну, отсюда мы уже никуда не денемся», – говорит участница экскурсии.
Наталья намеренно не строит конкретные маршруты, ориентируется на настроение и пожелания слушателей. Стоимость – также специфическую. «Я просто попросила, если кто хочет отблагодарить – пожалуйста, на ВСУ», — говорит экскурсовод.
Сегодня у Натальи уже десять слушателей. Изо всех сил пытается обезопасить свои экскурсии. Но в Киеве, что воюет это – непросто. Вот очередная сирена заскочила группу возле Владимирского собора, так что экскурсанты пережидают тревогу в храме. Как только сирена умолкает, отправляются дальше. Господин Андрей на звуки, которые слышны ежеминутно, почти не реагирует, говорит, что уже привык.
Андрей рассказывает, что он вывез семью в первые недели войны, а сам остался, чтобы защищать свой город.
Наталья ведет группу мимо красного корпуса университета с черными элементами декора. Объясняет фасад именно такой, потому что это цвета ордена святого князя Владимира. «Когда в Киев приезжали немногочисленные туристы из РФ, их всегда пугала цветовая гамма нашего университета, потому что они считали, что это сродни «Правому сектору». Ну, мы не скрываем, что это так и есть», – смеется экскурсовод.
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