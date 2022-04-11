У Росії може розпочатись партизанська війна: які в цьому плюси для України

У Росії може розпочатись партизанська війна: які в цьому плюси для України

Вона може вивести з ладу залізничне сполучення з Україною.

У Росії може розпочатися партизанська війна, яка перекриє залізничне сполучення з Україною. А це ускладнить доставку озброєння для окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

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Як стало відомо, Міністерство транспорту РФ зобов'язало забезпечити взаємодію російської залізниці із МВС та ФСБ. Направлено це на посилення безпеки об'єктів транспортної інфраструктури на кордонах Ростовської області та Краснодарського краю.

“Таке підвищення готовності пов’язане зокрема з діями білоруських “рейкових партизан”, які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доставлення підкріплення в зону бойових дій. А нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах РФ. Цим покладено початок партизанській війні та перенесення бойових дій на територію РФ”, - наголосили в Головному управлінні розвідки України.

Нагадаємо, що до України прибули французькі жандарми. Вони візьмуться за встановлення деталей злочинів окупантів в Київській області.

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