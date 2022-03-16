У розбомбленому гуртожитку в Чернігові загинуло троє дітей

Під руїнами будівлі знайшли п'ятьох загиблих.

У Чернігові під руїнами гуртожитку, зруйнованого внаслідок обстрілу російських окупантів, рятувальники виявили тіла двох дорослих і трьох дітей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Станом на 19:00, підрозділи ДСНС у Чернігівській області 7 разів залучались до ліквідації пожеж, ще 4 рази для надання допомоги внаслідок обстрілів житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Під час розбирання конструкцій гуртожитку, що в м.Чернігові, рятувальниками було виявлено тіла 5 загиблих осіб, серед яких 3 дітей", - йдеться у повідомленні.

На місці працювало 38 осіб та залучалося 16 одиниць спецтехніки.

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