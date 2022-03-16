У Білому домі уточнили, яку зброю США надають Україні: перелік

Загалом, США надають Україні зброю на 800 млн доларів.
Сьогодні, 16 березня, президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає нову зброю.
Білий дім уточнив перелік зброї, яку США надають Україні.
Загалом, українські військові отримають:
- 800 зенітно-ракетних комплексів Stinger,
- 2 тисячі протитанкових ракетних комплексів Javelin,
- тисячу одиниць легкої протиброньової зброї,
- 6 тисяч протиброньових систем AT-4,
- 100 БПЛА,
- 100 гранатометів,
- 5 тисяч гвинтівок,
- тисячу пістолетів,
- 400 кулеметів,
- 400 рушниць,
- 20 млн різних боєприпасів,
- 25 тисяч бронежилетів,
- 25 тисяч шоломів.
"Допомога здійснюватиметься у формі прямої передачі обладнання від Міністерства оборони українським військовим, щоб допомогти їм захистити свою країну від невиправданого вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, цього тижня США надали допомогу Україні на 1 млрд доларів.
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