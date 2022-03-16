У Білому домі уточнили, яку зброю США надають Україні: перелік

Загалом, США надають Україні зброю на 800 млн доларів.

Сьогодні, 16 березня, президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає нову зброю.

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Білий дім уточнив перелік зброї, яку США надають Україні.

Загалом, українські військові отримають:

800 зенітно-ракетних комплексів Stinger,

2 тисячі протитанкових ракетних комплексів Javelin,

тисячу одиниць легкої протиброньової зброї,

6 тисяч протиброньових систем AT-4,

100 БПЛА,

100 гранатометів,

5 тисяч гвинтівок,

тисячу пістолетів,

400 кулеметів,

400 рушниць,

20 млн різних боєприпасів,

25 тисяч бронежилетів,

25 тисяч шоломів.

"Допомога здійснюватиметься у формі прямої передачі обладнання від Міністерства оборони українським військовим, щоб допомогти їм захистити свою країну від невиправданого вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, цього тижня США надали допомогу Україні на 1 млрд доларів.

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