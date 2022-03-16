США передадуть Україні 800 систем ППО та 9 тисяч протитанкових комплексів - Байден

Байден зазначив, що цього тижня США надали допомогу Україні на 1 млрд доларів.

США передадуть Україні 800 систем ППО, 9 тисяч протитанкових систем, 7 тисяч одиниць стрілецької зброї, зокрема гранатометів, і 20 мільйонів боєприпасів.

Про це під час свого відеозвернення сказав президент США Джо Байден.

Байден зазначив, що цього тижня США надали допомогу Україні на 1 млрд доларів. Також запланована додаткова підтримка на 800 млн доларів.

"Американський народ непохитно підтримуватиме народ України перед аморальним і неетичним нападом Путіна на цивільне населення. Ми єдині у своїй огиді до злочинної агресії Путіна, і ми продовжуватимемо підтримувати українців, поки вони борються за свою свободу, свою демократію і саме виживання", - сказав президент США.

За словами Байдена, постачання включатимуть:

800 систем ППО;

9 тисяч протитанкових комплексів;

7 тисяч одиниць стрілецької зброї;

20 млн боєприпасів;

безпілотники.

Нагадаємо, США попередили РФ про наслідки використання хімічної зброї проти України.

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