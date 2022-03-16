"Ми своїх не покидаємо": Зеленський поспілкувався зі звільненим мером Мелітополя

"Ми своїх не покидаємо": Зеленський поспілкувався зі звільненим мером Мелітополя

Окупанти 11 березня викрали міського голову Мелітополя та призначили на його місце колаборантку.

Президент України Володимир Зеленський 16 березня поспілкувався зі звільненим з полону окупантів мером Мелітополя Іваном Федоровим.

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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Президент зазначив, що він дуже радий чути звільненого мера Мелітополя, якого напередодні викрали російські окупанти. Іван Федоров подякував президенту, що Україна його не покинула. На що Зеленський відповів, що "ми своїх не покидаємо".

Мер Мелітополя зазначив, що йому потрібно до двох днів на відновлення, після чого він готовий працювати, щоб наблизити день перемоги України над російськими загарбниками.

Нагадаємо, мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону російських окупантів.

Зазначимо, що 11 березня у Мелітополі група російських окупантів з 10 осіб викрала мера міста Івана Федорова. Після того росіяни призначили нового "мера". Ним стала депутатка Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галина Данильченко.

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