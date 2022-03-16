"Мы своих не бросаем": Зеленский пообщался с освобожденным мэром Мелитополя

"Мы своих не бросаем": Зеленский пообщался с освобожденным мэром Мелитополя

Оккупанты 11 марта похитили мэра Мелитополя и назначили на его место коллаборантку.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта пообщался с освобожденным из плена оккупантов мэром Мелитополя Иваном Фёдоровым.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Президент отметил, что он очень рад слышать освобожденного мэра Мелитополя, которого накануне похитили российские оккупанты. Иван Федоров поблагодарил президента, что Украина его не бросила его. На что Зеленский ответил, что "мы своих не бросаем".

Мэр Мелитополя отметил, что ему нужно до двух дней для восстановления, после чего он готов работать, чтобы приблизить день победы Украины над российскими захватчиками.

Напомним, мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена российских оккупантов.

Отметим, что 11 марта в Мелитополе группа российских оккупантов из 10 человек похитила мэра города Ивана Федорова. После этого россияне назначили нового "мэра". Им стала депутат Мелитопольского городского совета от "Оппоблока" Галина Данильченко.

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