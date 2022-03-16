Разведка Британии рассказала, почему армия врага терпит неудачу в Украине

Армия РФ не подготовилась к наступлению, и теперь её силы постепенно заканчиваются.

Российские войска пытаются захватить крупные украинские города, но постоянно получают оплеухи.

Следует заметить, что силы врага постепенно заканчиваются, а успеха армия РФ так и не получила. Об этом сообщает британская разведка на своем Twitter-канале.

Вся хитрость в том, что вражеские войска очень привязаны к сети дорог, а авиация так и не смогла получить контроль над украинским небом. Разведка считает, что большая часть войска не решается сойти с главных дорог, тем самым себя подставляя. Ключевую роль в их задержании сыграло решение руководства Украины об уничтожении мостов на маршрутах наступления.

А тот факт, что российская авиация так и не может преодолеть украинских асов в небе, еще больше снижает шансы на успех. Разведка пришла к выводу, что Путин и его армия проигрывают войну и они ничего не могут с этим поделать.

Также добавили, что ВСУ умело воспользовались недостаточной подготовкой российских солдат и нанесло значительные потери врагу. Так что, придерживаясь этой тактики и сильного натиска, вражеская армия не сможет одержать победу.