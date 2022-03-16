США передаст Украине 800 систем ПВО и 9 тысяч противотанковых комплексов — Байден

Байден отметил, что на этой неделе США оказали помощь Украине в 1 млрд долларов.
США передадут Украине 800 систем ПВО, 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе гранатометов, и 20 миллионов боеприпасов.
Об этом во время своего видеообращения сказал президент США Джо Байден.
Байден отметил, что на этой неделе США оказали помощь Украине в 1 млрд долларов. Также запланирована дополнительная поддержка в 800 млн долларов.
"Американский народ будет твердо поддерживать народ Украины перед аморальным и неэтическим нападением Путина на гражданское население. Мы единственны в своем отвращении к преступной агрессии Путина, и мы будем продолжать поддерживать украинцев, пока они борются за свою свободу, свою демократию и само выживание", — сказал президент США.
По словам Байдена, поставки будут включать:
- 800 систем ПВО;
- 9 тысяч противотанковых комплексов;
- 7 тысяч единиц стрелкового оружия;
- 20 млн боеприпасов;
- беспилотники.
Напомним, США предупредили РФ о последствиях использования химического оружия против Украины.
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