Матч "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА разрешили провести на нейтральном поле

Стороны ищут способы решения вопроса.

УЕФА во второй раз изменил дату проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22, в котором киевское "Динамо" будет принимать лиссабонский "Спортинг", а также предложило свой вариант места проведения поединка.

Учитывая календарь турнира, завершающийся финалами 22-25 апреля, УЕФА видит возможность организовать матч 1/8 финала между Динамо и Спортингом на стадионе Спортивного Центра Коловрей в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Также на этом стадионе состоится четвертьфинал, в котором победитель будет играть против Бенфики. Даты матчей определены 16 и 19 апреля.

Сейчас "Динамо" и УЕФА ведут консультации по поводу возможности проведения матча.

Сначала матч юношеских команд Динамо и Спортинга должен был состояться 2 марта в Киеве. Затем игру перенесли на 9 марта, но поединок так и не состоялся из-за российской военной агрессии против Украины.

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