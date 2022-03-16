В Белом доме уточнили, какое оружие США предоставляют Украине: список

В целом США предоставляют Украине оружие на 800 млн долларов.
Сегодня, 16 марта, президент США Джо Байден заявил, что Украина получит новое оружие.
Белый дом уточнил перечень оружия, которое США предоставляют Украине.
В целом, украинские военные получат:
- 800 зенитно-ракетных комплексов Stinger,
- 2 тысячи противотанковых ракетных комплексов Javelin,
- тысячу единиц легкого противоброневого оружия,
- 6 тысяч противоброневых систем AT-4,
- 100 БПЛА,
- 100 гранатометов,
- 5 тысяч винтовок,
- тысячу пистолетов,
- 20 млн разных боеприпасов,
- 25 тысяч бронежилетов,
- 25 тысяч шлемов.
"Помощь будет оказываться в форме прямой передачи оборудования от Министерства обороны украинским военным, чтобы помочь им оградить свою страну от неоправданного вторжения России", — говорится в сообщении.
Отметим, на этой неделе США оказали помощь Украине в 1 млрд долларов.
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