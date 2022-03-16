В Белом доме уточнили, какое оружие США предоставляют Украине: список

В целом США предоставляют Украине оружие на 800 млн долларов.

Сегодня, 16 марта, президент США Джо Байден заявил, что Украина получит новое оружие.

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Белый дом уточнил перечень оружия, которое США предоставляют Украине.

В целом, украинские военные получат:

800 зенитно-ракетных комплексов Stinger,

2 тысячи противотанковых ракетных комплексов Javelin,

тысячу единиц легкого противоброневого оружия,

6 тысяч противоброневых систем AT-4,

100 БПЛА,

100 гранатометов,

5 тысяч винтовок,

тысячу пистолетов,

20 млн разных боеприпасов,

25 тысяч бронежилетов,

25 тысяч шлемов.

"Помощь будет оказываться в форме прямой передачи оборудования от Министерства обороны украинским военным, чтобы помочь им оградить свою страну от неоправданного вторжения России", — говорится в сообщении.

Отметим, на этой неделе США оказали помощь Украине в 1 млрд долларов.

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