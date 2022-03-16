В разбомбленном общежитии в Чернигове погибли трое детей

Под руинами здания обнаружили пятерых погибших.

В Чернигове под руинами общежития, разрушенного в результате обстрела российских оккупантов, спасатели обнаружили тела двоих взрослых и троих детей.

Об этом сообщили в пресс- службе ГСЧС.

"По состоянию на 19:00, подразделения ГСЧС в Черниговской области 7 раз привлекались к ликвидации пожаров, еще 4 раза для оказания помощи в результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры. Во время разборки конструкций общежития, что в г. Чернигове, спасателями было обнаружено тела 5 погибших, среди которых 3 детей", — говорится в сообщении.

На месте работало 38 человек и привлекалось 16 единиц спецтехники.

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