В разбомбленном общежитии в Чернигове погибли трое детей

Под руинами здания обнаружили пятерых погибших.
В Чернигове под руинами общежития, разрушенного в результате обстрела российских оккупантов, спасатели обнаружили тела двоих взрослых и троих детей.
Об этом сообщили в пресс- службе ГСЧС.
"По состоянию на 19:00, подразделения ГСЧС в Черниговской области 7 раз привлекались к ликвидации пожаров, еще 4 раза для оказания помощи в результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры. Во время разборки конструкций общежития, что в г. Чернигове, спасателями было обнаружено тела 5 погибших, среди которых 3 детей", — говорится в сообщении.
На месте работало 38 человек и привлекалось 16 единиц спецтехники.
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