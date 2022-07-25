У США відбувся мітинг на підтримку України (фото)

У США відбувся мітинг на підтримку українців, які зазнали нападу з боку Росії.
У Чикаго українки з дітьми вийшли на акцію протесту із вимогою визнати Росію державою-терористом. Участь у ній взяли 352 людини — саме стільки дітей на момент організації ходи вбили окупанти (наразі їхня кількість зросла до 358).
До заходу долучилися кілька сотень людей. Вони принесли з собою українські прапори, фото з загиблими дітьми від рук окупантів.
Вони тримали у руках плакати із гаслами на підтримку України та засудженням російської агресії. Також демонстранти закликали зупинити президента Росії Володимира Путіна.
Фото: Віталій Скакун
Раніше пані посол США Бріджит Брінк заявила, що США серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму, зважаючи на дії окупантів під час повномасштабної війни проти України.
За даними Державного департаменту, визнання країни державою-спонсором тероризму передбачає обмеження іноземної допомоги, заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення, певні заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення та різні фінансові та інші обмеження.
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