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У Сєвєродонецьку залишилось близько 8000 мешканців - мер

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У Сєвєродонецьку залишилось близько 8000 мешканців - мер

фото / Сергій Гайдай

Інших вже депортували на раніше окуповану територію Луганщини.

У Сєвєродонецьку Луганської області залишається близько 7-8 тисяч мешканців. 

Про це повідомив голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк.

Він зазначив, що для громадян, які перебувають на "Азоті", військові підвозять воду, продукти харчування та медикаменти. 

Повідомлення про доставку допомоги мешканці Сєвєродонецька можуть отримати лише від українських військових. 

Мер підкреслив, що руйнувань у Сєвєродонецьку побільшало – частина кварталів у старих районах міста пошкоджена дуже серйозно.

Нагадаємо, станом на 22 червня окупанти намагаються відновити наступ на Слов’янськ та взяти під контроль Сєвєродонецьк.

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