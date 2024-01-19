В російській армії стався розкол: експерт розповів, про що йде мова

В російській окупаційній армії відбувається розкол. І помітно його під Бахмутом, в районі села Іванівське.

Про це в ефірі “1+1” розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Під Бахмутом є таке маленьке село Іванівське. І в напрямку цього села діє 11-а окрема десантно-штурмова бригада Повітряно-десантних військ російських. Вона була на початку грудня минулого року виведена зі складну загальновійськової армії і безпосередньо підпорядковується командуванню Повітряно-десантних військ... Вони таким чином хочуть довести, що підпорядкування виключно центру управління Повітряно-десантними військами, централізація цього управління, воно ефективніше, аніж управління Генеральним штабом та Міністерством оборони Росії. Тобто це розкол”, - розповів Коваленко.

За його словами, повітряно-десантні війська хочуть собі окремий бюджет, окреме "корито".

“І заради цього вони хочуть довести, що вони ефективніше діють не під командуванням "Фрунзенської набережної". І в районі Іванівського і вирішується зараз доля цього розколу”, - підкреслив оглядач.

Нагадаємо, що РФ може залучати надзвукову ракету П-35 для відволікання нашої ППО.

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