В Маріуполі неадекватна поштарка б’є пенсіонерів (відео)

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі поштарка нападає на місцевих мешканців. Дійшло до того, що їй довелося вибачатися.

Про це повідомили в Маріупольській міськраді.

Як зазначається, у місті існує повна неповага до людей у соціальних установах. Як приклад - працівниця 49 відділення пошти у Центральному районі просто відкрито штовхає та бʼє людей похилого віку. А окупаційна поліція, як зазвичай, не реагує на виклики.

"Вчора штовхнула літню жінку з тростиною, та впала, вдарилася головою об стіну, а ця листоноша переступила через неї та пішла далі", – скаржаться місцеві мешканці в соцмережах.

В Маріуполі неадекватна поштарка б’є пенсіонерів

Дійшло до того, що місцеві зняли на відео поведінку поштарки. На кадрах видно, як співробітниця насильно штовхає людей та обіцяє вдарити пенсіонера. А ще – у приміщенні пошти намагається відібрати у дідуся телефон.

“Після розголосу, працівниця пошти записала відео з вибаченням за свої дії. Але така ситуація хаосу - усюди в окупації. Містян змушують стояти на холоді на вулиці у годинних чергах, щоб отримати будь-який документ або виплати. Принижують, обзивають, штовхають, кричать. Маріупольці не звикли до такого жалюгідного відношення. Люди пам'ятають, яким був український сервіс у Маріуполі до вторгнення росіян. Сучасні ЦНАПи, де до кожного відвідувача була увага та гідне відношення. Все буду швидко та комфортно”, - розповіли в міськраді.

Нагадаємо, що у Маріуполі пропагандисти намагаються показати ефективну роботу комунальників.

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