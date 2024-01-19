В Мариуполе неадекватная почтальон бьет пенсионеров (видео)

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе почтальон нападает на местных жителей. Дошло до того, что ей пришлось извиняться.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Как отмечается, в городе существует полное неуважение к людям в социальных учреждениях. Как пример — работница 49 отделения почты в Центральном районе просто открыто толкает и бьет пожилых людей. А оккупационная полиция, как обычно, не реагирует на вызовы.

"Вчера толкнула пожилую женщину с тростью, но упала, ударилась головой о стену, а эта почтальон переступила через нее и пошла дальше", – жалуются местные жители в соцсетях.

В Мариуполе неадекватный почтальон бьет пенсионеров

Дошло до того, что местные сняли на видео поведение почтальона. На кадрах видно, как сотрудница насильно толкает людей и обещает ударить пенсионера. А еще – в помещении почты пытается отобрать у дедушки телефон.

“После огласки работница почты записала видео с извинением за свои действия. Но такая ситуация хаоса – всюду в оккупации. Жителей города заставляют стоять на холоде на улице в часовых очередях, чтобы получить любой документ или выплаты. Унижают, обзывают, толкают, кричат. Мариупольцы не привыкли к такому жалкому отношению. Люди помнят, каким был украинский сервис в Мариуполе до вторжения россиян. Современные ЦНАПы, где к каждому посетителю было внимание и достойное отношение. Все буду быстро и комфортно”, – рассказали в горсовете.

Напомним, что в Мариуполе пропагандисты пытаются показать эффективную работу коммунальщиков.

Читайте также: