В российской армии произошел раскол: эксперт рассказал, о чем идет речь

Раскол оккупантов пока виден под Бахмутом, в селе Ивановское.

В русской оккупационной армии происходит раскол. И заметно его под Бахмутом, в районе села Ивановское.

Об этом в эфире "1+1" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Под Бахмутом есть такое маленькое село Ивановское. И в направлении этого села действует 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск русских. Она была в начале декабря прошлого года выведена из сложнейшей общевойсковой армии и непосредственно подчиняется командованию Воздушно-десантных войск. .. Они таким образом хотят доказать, что подчинение исключительно центру управления Воздушно-десантными войсками, централизация этого управления, оно эффективнее управления Генеральным штабом и Министерством обороны России. То есть это раскол", — рассказал Коваленко.

По его словам, воздушно-десантные войска хотят себе отдельный бюджет, отдельное "корыто".

"И ради этого они хотят доказать, что они более эффективно действуют не под командованием "Фрунзенской набережной". И в районе Ивановского и решается сейчас судьба этого раскола", – подчеркнул обозреватель.

Напомним, что РФ может привлекать сверхзвуковую ракету П-35 для отвлечения нашей ПВО.

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