Удар по багатоповерхівці в Одесі: окупанти могли використати новий тип "Шахеда"

Росіяни в “шахеді”, який направили на багатоповерхівку в Одесі, могли використати термобаричну бойову частину.

Російські окупанти під час удару по багатоповерхівці в Одесі могли використати новий від “Шахеда”. В ньому могла бути термобарична бойова частина.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, пише “Обозреватель”.

За його словами, окупанти в “Шахеді”, який направили на багатоповерхівку в Одесі, могли використати термобаричну бойову частину. І якщо ця версія підтвердиться, можна буде говорити, що військові РФ вийшли на новий рівень терору.

Водночас Кремль, намагаючись виправдати терористичну атаку, розповсюджує фейк про те, що дрон збила ППО. Проте цей фейк дуже просто розвінчується: на місці теракту було виявлено елементи дрону-камікадзе Shahed-136. Крім того, є відеодокази, що БПЛА був направлений безпосередньо в будинок.

Але навіть зараз можна констатувати, що потужність вибуху була досить великою як для дрона-камікадзе Shahed-136.

"В принципі, у Shahed-136 потужна бойова частина, як для дрона-камікадзе. Але щоб повністю було зруйновано під'їзд... Якщо звернути увагу на те, як було розподілено в місті вибухову хвилю після влучання, якої вона форми, і як були зруйновані елементи конструкції самої будівлі, бетонної конструкції, то особисто у мене складається думка, що це було використано термобаричну бойову частину", – сказав Коваленко.

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожого нападу обвалилася частина одного з будинків у густонаселеному районі.

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