Росіяни розміщують бойові вертольоти на "Азовсталі" – "Атеш"

Ворог активно використовує руїни "Азовсталі" для розміщення авіації. Звідти вертольоти залучають до виконання бойових завдань.

Про це повідомляють партизани "Атеш".

Крім того, є відомості про проживання пілотів у квартирах маріупольців.

Росіяни розміщують бойові вертольоти на "Азовсталі"

"Уся інформація передана Силам оборони України. Противника буде вигнано з Маріуполя!", – запевняють у підпіллі.

Нагадаємо, партизани "злили" координати місця у Криму, де ремонтують артилерію окупантів.

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