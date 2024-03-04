Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Росіяни розміщують бойові вертольоти на "Азовсталі" – "Атеш"

Росіяни розміщують бойові вертольоти на "Азовсталі" – "Атеш"

Дата публікації
Перегляди
351
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Росіяни розміщують бойові вертольоти на "Азовсталі" – "Атеш"

Легендаринй меткомбінат "Азовсталь" / Фото: скриншот з відео

Ворог продовжує використовувати місто як військову базу.

Ворог активно використовує руїни "Азовсталі" для розміщення авіації. Звідти вертольоти залучають до виконання бойових завдань.

Про це повідомляють партизани "Атеш".

Крім того, є відомості про проживання пілотів у квартирах маріупольців.

Росіяни розміщують бойові вертольоти на "Азовсталі"

Росіяни розміщують бойові вертольоти на "Азовсталі"

"Уся інформація передана Силам оборони України. Противника буде вигнано з Маріуполя!", – запевняють у підпіллі.

Нагадаємо, партизани "злили" координати місця у Криму, де ремонтують артилерію окупантів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація