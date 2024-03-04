Росіяни розміщують бойові вертольоти на "Азовсталі" – "Атеш"

Ворог продовжує використовувати місто як військову базу.
Ворог активно використовує руїни "Азовсталі" для розміщення авіації. Звідти вертольоти залучають до виконання бойових завдань.
Про це повідомляють партизани "Атеш".
Крім того, є відомості про проживання пілотів у квартирах маріупольців.
"Уся інформація передана Силам оборони України. Противника буде вигнано з Маріуполя!", – запевняють у підпіллі.
Нагадаємо, партизани "злили" координати місця у Криму, де ремонтують артилерію окупантів.
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