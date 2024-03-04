Россияне размещают боевые вертолеты на "Азовстали" — "Атеш"

Враг активно использует развалины "Азовстали" для размещения авиации. Оттуда вертолеты привлекают для выполнения боевых задач.

Об этом сообщают партизаны "Атеш".

Кроме того, есть сведения о проживании пилотов в квартирах мариупольцев.

Россияне размещают боевые вертолеты на "Азовстали"

"Вся информация передана Силам обороны Украины. Противник будет изгнан из Мариуполя!", – уверяют в подполье.

Напомним, партизаны "слили" координаты места в Крыму, где ремонтируют артиллерию оккупантов.

Читайте также: