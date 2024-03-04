Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Россияне размещают боевые вертолеты на "Азовстали" — "Атеш"

Россияне размещают боевые вертолеты на "Азовстали" — "Атеш"

Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Россияне размещают боевые вертолеты на "Азовстали" — "Атеш"

Легендарный меткомбинат "Азовсталь" / Фото: скриншот с видео

Враг продолжает использовать город как военную базу.

Враг активно использует развалины "Азовстали" для размещения авиации. Оттуда вертолеты привлекают для выполнения боевых задач.

Об этом сообщают партизаны "Атеш".

Кроме того, есть сведения о проживании пилотов в квартирах мариупольцев.

Россияне размещают боевые вертолеты на "Азовстали"

Россияне размещают боевые вертолеты на "Азовстали"

"Вся информация передана Силам обороны Украины. Противник будет изгнан из Мариуполя!", – уверяют в подполье.

Напомним, партизаны "слили" координаты места в Крыму, где ремонтируют артиллерию оккупантов.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация