Россияне размещают боевые вертолеты на "Азовстали" — "Атеш"

Враг продолжает использовать город как военную базу.
Враг активно использует развалины "Азовстали" для размещения авиации. Оттуда вертолеты привлекают для выполнения боевых задач.
Об этом сообщают партизаны "Атеш".
Кроме того, есть сведения о проживании пилотов в квартирах мариупольцев.
"Вся информация передана Силам обороны Украины. Противник будет изгнан из Мариуполя!", – уверяют в подполье.
Напомним, партизаны "слили" координаты места в Крыму, где ремонтируют артиллерию оккупантов.
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