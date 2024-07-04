Удар РФ по Дніпру: кількість загиблих зросла

У Дніпрі кількість загиблих через російський обстріл 28 червня й влучання по багатоповерхівці збільшилася до 3 людей.

Про це повідомляє ОВА.

Так, у ніч проти 4 липня під завалами будинку, по якому ворог влучив минулої п'ятниці, рятувальники виявили тіло жінки.

Також в ОВА розповіли, що у Дніпрі у лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час удару російських окупантів по місту 3 липня.

Відтак через обстріл 3 липня у місті загалом загинули 6 людей.

Сьогодні у Дніпрі оголошено траур.

Нагадаємо, окупанти вдень 3 липня атакували Харків – з-під руїн будинку врятували дитину.

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