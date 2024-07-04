Удари РФ по Україні: навесні загинуло найбільше цивільних за останній рік – ООН

Через атаки окупантів у травні загинуло найбільше за рік цивільних українців.

В Україні весною внаслідок атак окупаційної армії Росії загинули щонайменше 436 цивільних людей – найбільше за останній рік, 1760 дістали поранення.

Про це йдеться у доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини, передає "Укрінформ".

Звіт охоплює період від 1 березня до 31 травня і буде представлений в Раді з прав людини в Женеві 9 липня.

"У травні було зафіксовано найвищу місячну кількість жертв серед цивільного населення майже за рік, бойові дії цієї весни завдали жахливих втрат цивільному населенню, особливо в Харківській області та місті Харкові", - зазначила голова Моніторингової місії Даніель Белл.

За її словами, безперервні обстріли призвели до трагічної загибелі людей, переміщення населення та руйнування будівель і підприємств.

Спостерігачі ООН зафіксували використання потужних бомб і ракет росіянами, а також щонайменше п'ять випадків послідовних атак в одне й те саме місце – після прибуття туди рятувальників.

Зазначається, що війська РФ розпочали навесні найбільшу кампанію атак на критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого мільйони людей по всій Україні залишилися без електрики.

За словами Белл, російські обстріли позначилися на водопостачанні, мобільному зв'язку та доступу до Інтернету, а також на роботі громадського транспорту.

"Повний вплив атак на енергетичну інфраструктуру стане зрозумілим лише наступної зими, коли через знижені енергетичні потужності України багато людей залишаться без доступу до опалення та інших послуг, необхідних для їхнього виживання", – наголосила голова Моніторингової місії Даніель Белл.

Нагадаємо, після удару по Харкову росіяни зізналися у порушенні Женевської конвенції.

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