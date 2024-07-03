Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 4 липня?

Один із найкращих – найчистіших та найсвітліших – днів місячного календаря, коли не можна не лише говорити злі та грубі слова, а й просто підвищувати голос. Будь-який подразник може порушити не тільки наш душевний спокій, а й світову гармонію загалом, тому поводитися бажано якомога тихіше і спокійніше. Час також дає можливість побачити перші результати своєї праці: все, що було посаджено, – як у професійній сфері, так і в особистому житті, – дасть перші «сходи».

Овен

На Овнів чекає успіх у фінансовій сфері, до того ж, до кожного представника знака він прийде по-своєму – у вигляді довгоочікуваного збільшення до зарплати, заслуженої премії, цінного подарунка і навіть виграшу в лотерею. Головне – заздалегідь подумати про те, як розпорядитися одержаними коштами: буде прикро, якщо вони будуть витрачені на дрібниці, не залишивши по собі доброї пам'яті. А ось придбати щось наскільки дороге, настільки й необхідне, буде правильно та далекоглядно.

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