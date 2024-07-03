Удар КАБами по Харкову: з-під руїн врятували дитину – є постраждалі

Окупаційні війська Росії вдень 3 липня завдали ударів по Харкову КАБами.

Мер Ігор Терехов розповів, що окупанти вдарили по району житлової забудови у Київському районі Харкова – з-під руїн будинку врятували дитину.

"Маємо інформацію про руйнування одного будинку та пошкодження ще одного. З під руїн врятовано дитину", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про чотирьох потерпілих: хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік – усі госпіталізовані.

Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці.

За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова.

Внаслідок ворожого удару по Харкову зруйновано два приватних будинки. За іншою адресою виникло загорання трави.

Нагадаємо, у Дніпрі знову зросла кількість потерпілих після удару РФ.

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