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Окупанти знову атакують Харків – що відомо

Окупанти знову атакують Харків – що відомо

Руйнування в Харкові внаслідок атаки в ніч проти 31 травня / Фото: Олег Синєгубов

У місті лунають вибухи.

Окупаційні війська просто зараз завдають ударів по Харкову. В області оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 

"Харків та район: будьте обережні! Окупанти завдають ударів", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив мер Ігор Терехов, окупанти вдарили по району житлової забудови у Київському районі Харкоква. 

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - додав він.

Нагадаємо, у Дніпрі знову зросла кількість потерпілих після удару РФ.

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