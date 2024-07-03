Окупанти знову атакують Харків – що відомо

У місті лунають вибухи.
Окупаційні війська просто зараз завдають ударів по Харкову. В області оголошено сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Харків та район: будьте обережні! Окупанти завдають ударів", - йдеться у повідомленні.
Як уточнив мер Ігор Терехов, окупанти вдарили по району житлової забудови у Київському районі Харкоква.
"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - додав він.
Нагадаємо, у Дніпрі знову зросла кількість потерпілих після удару РФ.
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