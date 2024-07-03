Наталці Денисенко різко стало зле на знімальному майданчику

Українська акторка Наталка Денисенко пожалілася, що просто на знімальному майданчику в неї погіршився стан здоров'я.

Артистка у своєму Instagram розповіла, що стала почуватися кепсько під час знімань нового проєкту. Річ у тім, що за сюжетом у картині нині пора року зима, а не літо. Тож, Наталка Денисенко весь день провела у зимовому одязі. Тим часом надворі нині літо та неабияк спекотно.

Акторка зізналась, що вона отримала "тепловий удар" і їй різко стало зле. Тож, після завершення знімань знаменитість одразу поїхала додому відпочивати та набиратися сил, адже на неї чекає чимало роботи.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Сьогодні весь день знімалися у светрах, пуховиках, бо знімаємо "зиму". Я не думала, що я знову отримаю такий "тепловий удар". Мені реально стало зле фізично! Завтра ще такий насичений і напружений день: проби, два знімання…Вимикаюся, бо здоров'я і стан – це найцінніше", - поділилася акторка.

Нагадаємо, нещодавно колишній боксер В'ячеслав Узелков показався в лікарні, де йому поставили крапельниці. Спортсмен пояснив, чому звертався за допомогою до лікарів.

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