В'ячеслав Узелков потрапив до лікарні і показався під крапельницями

Колишнього українського боксера, а нині фітнес-тренера В'ячеслава Узелкова госпіталізували.

У своєму фотоблогу знаменитість поділився кадром з лікарняної палати, де він лежить під крапельницями. Так, 45-річний В'ячеслав проходить реабілітацію після складної операції на серці. Фітнес-тренер повідомив, що йому роблять профілактичні процедури, які підтримують його стан.

"У мене знову лікарня. Добре, що профілактичне, але дуже важливе", - зазначив Узелков.

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Зазначимо, на початку квітня В'ячеслав Узелков переніс серйозну операцію на серці у Києві й показував, який вигляд мав під час виписування з лікарні. Водночас сам спортсмен не став розкривати конкретних причин операції, проте неодноразово дідлився, що його самопочуття значно погіршилося на тлі постійних занять професійним спортом.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Узелкова Марина Боржемська також скаржилася на погіршення самопочуття. Так, просто під час відпочинку з родиною зіркова тренерка потрапила до ізраїльської лікарні й показала фото з палати.

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