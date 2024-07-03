Спека в Україні: у червні поверхня ґрунту нагрівалася до +69 °С – "Укргідрометцентр"

У червні в Україні переважала дуже спекотна погода.

В Україні у третій декаді червня переважала дуже тепла, в останні дні декади спекотна погода. У більшості днів на переважній частині території країни середні добові температури повітря на декілька градусів перевищували липневу норму.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

"Несприятливим фактором для формування врожаю цукрових буряків, картоплі та городніх культур залишалися високі температури ґрунту. Упродовж 8-10 днів у денні години поверхня ґрунту нагрівалася до +56-69 °С, а температура ґрунту на глибині 10 см підвищувалася до плюс 25 °С і вище, місцями відмічалося в’янення рослин в денні години", - розповіли синоптики.

Опади, в основному у вигляді короткочасних інтенсивних злив, місцями з градом та сильними поривами вітру, відмічалися в окремих районах західних, північних та східних областей. Переважно їхня кількість за декаду становила менше 50% від норми. У більшості районів південних та центральних областей опадів не було зовсім.

Агрометеорологічні умови на більшій частині території країни були задовільними для вегетації пізніх культур, достигання та початку масового збирання урожаю ранніх зернових та зернобобових культур.

Упродовж декади тривало надзвичайно інтенсивне накопичення ефективного тепла, що обумовлювало швидкі темпи розвитку усіх сільськогосподарських культур.

Зливи у супроводі шквалистого вітру, призвели до локального полягання посівів, осипання плодів та ягід з дерев та кущів, розповсюдження грибкових захворювань на рослинах.

Нагадаємо, синоптики шокували прогнозом погоди на липень: вся Україна – в зоні ризику.

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